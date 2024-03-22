محافظ مطروح يتفقد أعمال توسعة وتطوير مدخل المدينة.. صور

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد أعمال توسعة وتطوير مدخل مدينة مرسى مطروح امتدادا من الكيلو 8 بالطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية إلى داخل المدينة، استكمالا لأعمال التطوير وتوسعة الطريق؛ لتيسير حركة السيارات والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



محافظ مطروح يتابع رصف الطريق البحري

حيث تفقد محافظ مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والعميد حسن الحو مدير إدارة مرور مطروح، ومحمود إمبابى مدير إدارة التخطيط، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد ابراهيم مراقب الحسابات، وممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المنفذة، الأعمال الجارية في رصف الاتجاه البحرى للطريق الإسكندرية مطروح عند منطقة الكيلو 8 شرق المدينة.

محافظ مطروح يوجه بدراسة موقف الحارة البطيئة في الاتجاهين

ووجه بأهمية دراسة موقف الحارة البطيئة في الاتجاهين من الطريق وما تمثله من أهمية خاصة مع أعمال التطوير التى تتم بمنطقة سكنية؛ حرصا على سلامة وتيسير عبور المواطنين للطريق، بتجميع كابلات ومواسير البنية التحتية؛ حرصا على سلامة المواطنين والسيارات وتيسير حركة السير.

وكذلك متابعة التنسيق بين جميع الجهات خاصة شركة المياه في إنهاء أعمال تركيب مواسير جديدة والانتهاء من نقل الأعمدة وتغطية كابلات الكهرباء، وكذلك التنسيق بين ممثلى جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية المعنية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف والصحي والغاز والتليفونات وغيرها خلال تنفيذ الأعمال للإسراع بها وتذليل أى عقبات.



كما وجه محافظ مطروح لإدارة مرور مطروح بدراسة مسافات الدورانات المرورية المقترحة بما يسير الحركة مع وضع الإشارات والإرشادات بالتحويلات المرورية الجديدة على طول منطقة العمل.

محافظ مطروح يتفقد أعمال توسعة وتطوير مدخل المدينة

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