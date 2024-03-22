بالصور.. تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد بعد رفع سعر السولار

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة بنسبة 10% لسيارات الأجرة التى تعمل بالبنزين، وبنسبة 15% لسيارات الأجرة التى تعمل بالسولار وذلك على مستوى المراكز الإدارية الخمس.

جاء ذلك بعد قرار رفع أسعار السولار، الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي، بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 10 جنيه للتر، فيما بدأ تطبيق التعريفة الجديدة بداية من الساعة الثانية من صباح اليوم، بعدما اعتمدت المحافظات تعريفة الركوب الجديدة.

وقال معتمد عبدالمعتصم، مدير المواقف بالوادى الجديد، إنه جرى إقرار تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز، الأمر الذى تطلب وضع تعريفة جديدة للمواصلات بنسبة من 10 إلى 15%، لجميع الخطوط لسيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة وبين المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى، موجها بالرقابة المشددة على المواقف لضمان عدم التلاعب أو فرض أى زيادات غير المعتمدة في أسعار المواصلات على المواطنين.

وأشار عبد المعتصم إلى أن رفع تعريفة المواصلات جاء بعد اجتماع لجنة عليا بالمحافظة وتحديد نسب الزيادة وليس قرارا منفردا، ونراعى دائما مصلحة أصحاب السيارات والمواطنين.

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

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