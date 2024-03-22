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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بلينكن: شن عملية عسكرية على رفح سيؤدي لعزلة عالمية لإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن قيام تل أبيب بشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة من شأنه أن يسبب العزلة العالمية لإسرائيل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل .

وأضاف: "شن عملية عسكرية برية كبيرة في رفح سيلحق الضرر بالمدنيين وبأمن إسرائيل. سنبحث موضوع رفح مع المسؤولين الإسرائيليين في الأسبوع المقبل."

وأردف: "يتعين بذل المزيد من العمل الشاق من أجل التوصل لصفقة تبادل الأسري. حققنا تقدما في مفاوضات التبادل بشأن الرهائن الإسرائيليين وقللنا الفجوات في الأسابيع الأخيرة. ركزت خلال محادثاتي في إسرائيل على التوصل لصفقة بخصوص الرهائن."

وتابع: "بحثت مع الإسرائيلين ضرورة زيادة واستمرار المساعدات الإنسانية لقطاع غزة."

يشار إلي أن وزير الخارجية الأمريكي زار اليوم إسرائيل لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة.

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