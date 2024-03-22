الكشف الطبي على 1005 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية الناصرية بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر فبراير الجارى، تضمنت 11 عيادة باجمالى 9 تخصصات طبية ، حيث تردد عليها 1005 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 11 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 11 حالة بالإضافة إلى إجراء 457 تحليل بمعمل الدم و32 تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص 22 حالة بالأشعة و23 حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص 195 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 169 مواطن على مدار اليومين.

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولاته المرورية المفاجئة بالمرور على الوحدة الصحية بغيط النصارى بادارة دمياط و ذلك لمتابعة انضباط و انتظام سير العمل فى فترة النوبتجيات و انتظام تسليم و تسلم العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث احال وكيل وزارة الصحة في دمياط مدير الوحدة و11 من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل .

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.