أحمد سعد: لبست الحلق والقميص الشفاف عشان التريند

كشف الفنان أحمد سعد عن سبب ظهوره فى إحدى الحفلات بالقميص الشفاف وإرتداؤه الحلق فى إذنيه، وأنه كان يبحث عن التريند حتي يحقق أكبر نسب مشاهدة وجدل.



وأضاف الفنان أحمد سعد فى تصريحات خاصة لبودكاست "big time" تقديم الإعلامي عمرو أديب أنه ذهب إلى واحد من أهم مصممي الأزياء الأزياء فى إيطاليا، وعرض عليه القميص الشفاف وأخبره أنه أحدث موضه حاليا.





وتابع الفنان أحمد سعد أنه إرتدي الحلق كي يكمل إثارة الجدل ويصل إلى التريند بشكل كبير، وأثناء الحفل لم يشعر بأى ردود أفعال أو إثارة للجدل، ومرت الحفله بدون أى صدي.



وأكمل الفنان أحمد سعد "التريند مبهر، وكنت الأول بفكر فى التريند وخلاص، لكن دلوقتي بقيت بركز هيتقال عني إيه فى التريند وده المهم، والحلق والقميص عندي عشان كل ما أبص عليهم أتأكد إني إتربيت".



وإختتم الفنان أحمد سعد حديثه “أول مكالمة جاتلي كانت من أم واحد صاحبي، وأول كلمه قالتها “يخربيتك إيه اللي انت عامله ده، ومن بعدها لقيت هجوم مكنتش متوقعه، وحاولت أقاوم فى الاول بس التيار كان عالي”.



شارك الفنان أحمد سعد فى إحدي الحفلات الغنائية الخاصة له، وظهر بقميص شفاف وحلق فى أذنية، مما أثار حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وبين رواد السوشيال ميديا.