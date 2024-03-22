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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ندوات سياحية توعوية لطلاب المدارس بأسيوط والمنيا وسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكاتبها بأسيوط والمنيا وسوهاج بالتنسيق والتعاون مع مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات عدة ندوات سياحية توعية لطلاب عدد من المدارس بهذه المحافظات بمختلف المراحل التعليمية.

وأشارت  مها عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة إلى أن تنظيم هذه الندوات يأتي بهدف تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وخلق جيل واعٍ بأهمية السياحة وقادر علي التعامل مع السائح بما يليق بمكانة مصر السياحية وبما يساعد علي تنشيط السياحة الداخلية بين المواطنين.

وتناولت هذه الندوات استعراض المعالم السياحية والأثرية بكل محافظة، وتاريخها بالإضافة إلى إبراز أهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي وكيفية التعامل بشكل إيجابي مع السائح.

وفي ختام هذه الندوات، تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية والأثرية بكل محافظة على الطلاب.

التربية والتعليم المحافظات ندوات المدارس سياحية