بالصور.. محافظ الجيزة يعاين كفاءة السلالم الكهربائية لكوبري المشاة بشارع شارل دي جول

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عددًا من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع وادي النيل موجها رئيس الحي بعدم السماح بوجود اي إشغالات او تعديات علي الطريق العام ورفع كفاءة ارصفة المشاة.

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة برفع كفاءة عددًا من متفرعات شارع وادي النيل وتحسين حالة النظافة بها موجها هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والدقي بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الداخلية.



وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة علي معاينة كوبري المشاه الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع شارل دي جول للتأكد من كفاءته وتشغيل السلالم الكهربائية به لتسهيل حركة تنقل المواطنين علي جانبي الطريق موجها رئيس حي الدقي بالمتابعه مع الشركة المسئولة عن الصيانة لضمان استمرار عمل السلالم الكهربائية بكفاءتها.

كما كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة برفع كفاءة ارصفة المشاة والجزيرة الوسطي بشارع الجامعة ومراجعة حاله أعمدة الإنارة.

وخلال الجولة اطلع المحافظ علي موقف محطات الوقود وانتظام العمل بها موجها رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمحطات الوقود ومواقف السرفيس.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وذكي سلام رئيس حي جنوب وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.