خط الدفاع صداع فى رأس «كولر» قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

يواصل اليوم الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المُقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، انتهت الجمعة الماضي، بينما استقر على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، حيث تُقام مباراة الذهاب في الثامنة مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تُقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل، في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني، وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه من موريشيوس أحمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي، الأهلي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويعاني خط دفاع النادي الأهلي خلال هذه الفترة من نقص في اللاعبين، وهو ما جعل السويسري مارسيل كولر يطلب دعم دفاع الأهلي، لعدة أسباب، الأول لعنة الإصابات التي ضربته وحرمته من عدة لاعبين مؤثرين، أبرزهم ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم.

السبب الثاني يتمثل فى رؤية «كولر» بأن هناك عناصر لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها، وتحديدًا محمود متولي بسبب كثرة إصاباته، لذا خرج من حساباته تمامًا، فالمدير الفني يرفض فكرة الاستعانة بمحمود متولي والدفع به في المباريات المقبلة رغم جاهزيته للمشاركة بعد اكتمال شفاؤه من الإصابة الأخيرة.

ويشارك «متولي» فى تدريبات الأهلي منذ فترة وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات، لكن «كولر» مازال يرفض الاستعانة به رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت دفاع الفريق وحرمته من بعض لاعبيه، وتحديدًا الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، قبل تعافي الأخير.

ويستعين المدير الفني السويسري بمحمد هاني، أو الوافد الجديد للفريق عمر كمال عبدالواحد في خط الدفاع، دون أن يلجأ لمحمود متولي الذي يراه «كولر» غير جدير بالمشاركة بسبب الإصابات المتتالية التي يعاني منها وتحول دون الاعتماد عليه.

وكان الأهلي وسيمبا التنزاني التقيا فى 8 مواجهات سابقة، فاز المارد الأحمر بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2-2 ومرة بنتيجة 1-1 وسجل المارد الأحمر 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويعد تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الأفريقية 1985، وخسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا 2-1 في تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين في القاهرة، وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات، وتفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا.

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدوري السوبر الأفريقي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.