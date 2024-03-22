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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم حفل إفطار لحوالي ١٠٠ طفل وطفلة من الأيتام

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تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الخامسة من مساء غد السبت حفل افطار لحوالى ١٠٠ من الأطفال الأيتام، بالتعاون مع جمعية رسالة والهيئة العامة لقصور الثقافة وفرقة fun club والكشافة البحرية وجروب دمية لكل طفل.

يتضمن اليوم إفطار للأيتام وعرض تنورة وعرض فنون شعبية ومسرح عرائس وساحر وأراجوز .
 

وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أهمية العناية بالأيتام والعمل على تقديم الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على إقامة هذه الفعاليات بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب الاطفال، مؤكدا على أن حفل إفطار الأيتام، يأتى تجسيدًا للمسؤولية المجتمعية ومبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
الحفل يأتي ضمن الأنشطة المجتمعية والإنسانية التي تنظمها الجمعية سنويًا، ضمن برامجها للمشاركة المجتمعية.

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مكتبة مصر الجديدة دار الايتام الهيئة العامة لقصور الثقافة