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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ،وأصدر المحافظ القرار  ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤  بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة. حيث جاءت أسعار التعريفة الجديدة في بعض المراكز والمدن التالي..  طنطا الإسكندرية ٣٧.٢٥ و طنطا عبود ٢٧.٥٠ طنطا السويس ٦٩ جنيه و طنطا كفر الدوار ٢٥.٥ وطنطا كفر الزيات ٥.٥ جنيه و طنطا الإسماعيلية ٥٥ جنيه وطنطا شبرا النملة ٣.٥ .

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه رحمي باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .

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أسعار تعريفة الركوب الجديدة إدارة المواقف التعريفة الجديدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية