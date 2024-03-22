رئيس دمنهور يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بمجمع المواقف.. صور

تفقد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، مجمع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة و متابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما تفقد محطة وقود بمنطقة الدفراوي بحي شبرا للاطمئنان على توافر المواد البترولية وإلتزام المحطة بتطبيق الأسعار الجديدة ، مؤكداً على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأشار كچك إلى التنسيق الكامل مع إدارة المرور ومباحث المرور لشن حملات مفاجئة ومستمرة على المواقف ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز بالقرى للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

وأكد أن غرفة العمليات بالوحدة المحلية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى والتعامل الفورى.