بالصور.. «رسـولنا قدوة لنا» أمسية رمضانية بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

تواصلت فعاليات الأمسيات الرمضانية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، حيث أقيم في مركز التنمية الشبابية بمدينة السلام شرم الشيخ، ندوة تحت شعار "رسولنا قدوة لنا"، بحضور 100 مشارك من رواد المركز وأبناء المدينة، وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية.

وتحدث خلال اللقاء القس يؤنس، عن حقوق الانسان في الديانة المسيحية، لافتا إلى أن حقوق الإنسان واضحة بصورة طيبة، ومسترشدا بما جاء فى الإنجيل العديد من نداءات تحرير العبيد والمساواة الإنسانية إذ كانت تجارة العبيد سائدة فى ذلك الزمان، مؤكدًا أن الإنسان فى كل أديان التوحيد كائن متميز، كرَّمه الله بأمور لم يحظ بها أى مخلوق آخر، حتى الملائكة .

وأشار الشيخ محمود قمر الي ان الإسلام لا يميز في الحقوق الإنسانية أو يفاضل بين إنسان وآخر لأي سبب من الأسباب ويطبق المساواة والعدل بين الجميع ، وازن الإسلام في کفالته لحقوق الإنسان بين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية ومصلحة الجماعة في التجريم والعقاب ، و إن الإسلام دين عام وشامل لکل جوانب الحياة البشرية فهو عقيدة وعبادة ومعاملات وتوجيه للسلوک الإنساني على مستوى الفرد والجماعة والدولة.

كما أن الشريعة الإسلامية بسائر أحکامها وآدابها انزلها الله تعالى منهاجاً شاملاً للحياة تنظيماً للعلاقات الإنسانية وتقويماً للسلوك وإقامة للحق وإصلاحاً للفساد.

ويذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن .

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" إلى أن الامسيات الرمضانية تنفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للبرلمان " بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء ادارة البرلمان و التعليم المدني و بيت العائلة المصرية مشيخة الأزهر الشريف تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ،وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبدالعزيز وكيل المديرية .

ويهدف البرنامج الي نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع أسرته الإخوة، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة، وقتك حياتك.

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