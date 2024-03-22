اليوم .. طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الجمعة نشاط رياح عل السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 12 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمى والصغرى 15 درجة.