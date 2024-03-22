شنقت نفسها بكابل كهربائي.. دفن جثة سيدة عثر عليها داخل شقتها بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بمنطقة الهرم، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة عقب فحصها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية، بأن السيدة المتوفاة والتي تدعى "أسماء"، تفاجأ زوجها وولدها برؤيتها معلقة بسقف غرفة المعيشة من رقبتها بواسطة كابل مشترك للكهرباء، قد استخدمته لشنق نفسها، وذلك على خلفية مرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث .

بدأ الحادث بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء، وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.