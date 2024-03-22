عماد رمضان: الفراعنة ينافسون بقوة على لقب كأس العالم للأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

قال عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، إن منتخب مصر البارالمبي قادر على المنافسة الحقيقية على لقب كأس العالم البارالمبي لرفع الأثقال الذي يقام خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، نجاح لمجلس إدارة اللجنة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ولابد أن نوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتى تقام البطولة تحت رعايته وبدعمه المستمر، كذلك الشكر موصول للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه الكبير لهذا الحدث الذي يقام في فترة مهمة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وكشف عماد رمضان أن اللجنة البارالمبية حرصت على تكريم الأسطورة فاطمة عمر بعد إعلان اعتزالها تكريمًا لتاريخها المشرف والحافل بالكثير من الإنجازات والميداليات العالمية والأولمبية.

وقال «رمضان»: "فخورون بمشاركة هذا العدد الكبير من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

وأضاف «رمضان»، أن مصر نجحت في استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم لرفع الأثقال وهي إحدى محطات التأهل إلى بارالمبياد باريس 2024، بعد نجاحها في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة".

وأكد رمضان أن مصر نجحت أيضًا في الحصول على حقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2025 والتي ستشهد مشاركة أكثر من ألف لاعب بارالمبي.

وأشار إلى أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تسعى للمساهمة في تنشيط السياحة وخاصة السياحة الرياضية من خلال تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ".

وأوضح عماد رمضان أنه منذ تولي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى كان الحلم هو استضافة أكبر الأحداث العالمية، والحلم أصبح حقيقة الآن، وأصبحنا نعيش ذلك الحلم بمشاركة أبطال مصر البارالمبيين.

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويقام علي هامش البطولة منافسات الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويشارك المنتخب الوطني لرفع الاثقال البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، ويقود الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.