محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الركوب الحالية بنسبة 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، وزيادة أجرة التاكسى بنسبة 10% فقط.



جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة (واحد جنيه) اعتبارًا من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى لتصبح كالآتي: 11 جنيه للتر البنزين 80، و12،50 جنيه للتر البنزين 92، و13،50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي.

كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية حسب الجدول المرفق.

تعريفة الركوب الجديدة بمواقف مطروح

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