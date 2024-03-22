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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا في الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "شارع ناهيا بالكامل، منطقة شارع ٦ أكتوبر.  

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم؛ لتحسين الضغوط بشارع ٦ أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٤ ساعات بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٤ لربط الخط الجديد مع الخط القائم، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

منطقة ناهيا الجيزة ربط خط المياه الجديد قطر ٣٠٠ حسين الضغوط بشارع ٦ أكتوبر القناية والمنطقة المحيطة بناهيا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب