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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب فلسطين يضرب بنجلاديش بخماسية نظيفة

مباراة منتخب فلسطين
مباراة منتخب فلسطين ضد بنجلاديش
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ضرب منتخب فلسطين، نظيره بنجلاديش بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدفين دون رد، سجلهما عدي الدباغ وشهاب قنبر في الدقيقتين 43 و45+1.

وفي الشوط الثاني، أحرز قنبر الهدف الثالث لمنتخب الفدائي في الدقيقة 49، قبل أن يعود الدباغ بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 53 و77 مسجلًا 3 أهداف (هاتريك).

بتلك النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط، محتلًا بها وصافة جدول ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، خلف أستراليا المتصدر بـ9 نقاط، وجاء لبنان في المرتبة الثالثة وفي رصيده نقطتين، فيما تذيل بنجلاديش الترتيب بنقطة وحيدة.

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