منتخب قطر يقسو على الكويت بثلاثية بتصفيات كأس العالم 2026

قسى منتخب قطر على نظيره الكويت بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي قطر والكويت، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك.

في الشوط الثاني، افتتح أكرم عفيف التهديف في الدقيقة 47، وأضاف أحمد الراوي الهدف الثاني في الدقيقة 51، واختتم عفيف الثلاثية في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، عزز المنتخب القطري صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثالث.