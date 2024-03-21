السبت .. مجلس كنائس الشرق الأوسط ينظم ندوة "المساحات الدينيّة المشتركة"

ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط ندوة بعنوان "المساحات الدينيّة المشتركة في الشرق الأوسط، عيد البشارة في لبنان نموذجًا"، وذلك بعد غد السبت من السّاعة 9 صباحًا حتّى 4:30 بعد الظهر بتوقيت بيروت.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس انه من الممكن المشاركة في الندوة عبر رابط منصّة "زوم" التالي https://shorturl.at/irNO6 ، ومباشرة على صفحة مجلس كنائس الشرق الأوسط عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

تتضمّن الندوة ثلاث جلسات بمشاركة متحدّثين، رؤساء الكنائس ومتخصّصين من مختلف المجالات. تبدأ الندوة بجلسة أولى مخصّصة لكلمات من القيادات الروحيّة. أمّا الجلسة الثّانية فستتمحور حول "النموذج الشرق الأوسطي في الحياة المشتركة"، والجلسة الثالثة تحمل عنوان "من التعايش إلى الوحدة في الحياة".

تأتي الندوة ضمن "مشروع الكرامة الإنسانيّة" - "الحوار والتماسك الإجتماعيّ - إعادة تأهيل رأس المال الإجتماعيّ"، الّذي يعمل مجلس كنائس الشرق الأوسط على تنفيذه تباعًا.

المساحات+الدينية+المشتركة+في+الشرق+الأوسط+-+عيد+البشارة+ﻓﻲ+لبنان+نموذجا-1