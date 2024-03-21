وزير الرياضة: مباراة ودية بين مصر وفرنسا فى ستاد العاصمة الإدارية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، بمقر السفارة ، للإعلان عن استعدادات باريس لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية القادمة ومشاركة البعثة المصرية.

خلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الشباب والرياضة حرص مصر على المشاركة الفاعلة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس، مشيراً إلى أن البعثة المصرية ستضم نخبة من الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب،

وقال أن مصر اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير أفضل الظروف للبعثة المصرية خلال فترة تواجدها في باريس، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكداً أن الدولة تقف خلف الرياضيين المصريين وتدعمهم في جميع مراحل مسيرتهم الرياضية.

أشار صبحى إلى أن التعاون المصري الفرنسي في المجال الرياضي من أوجه التعاون المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة وطيدة، في كافة المجالات، كما أنها علاقات ممتدة بين الحكومتين المصرية والفرنسية، وهناك حرص من كلا البلدين على تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة.

وقال إن مصر تشارك ببعثة تتخطى الـ 200 رياضى، ومازال التأهيل مستمر حتى يونيو القادم ، مشيراً إلى أن هناك تعاون رياضى بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع السفارة الفرنسية واللجنة الأولمبية، حيث سيتم دراسة تقديم دورات للغة الفرنسية فى مراكز الشباب.

وأضاف وزير الرياضة:"أنه سيتم التنسيق لإقامة مباراة ودية بين منتخبا مصر وفرنسا على أن تقام فى ستاد مصر بالعاصمة الإدارية فى إطار التعاون بين الجانبين"، موجهاً الدعوة إلى السفير الفرنسى لحضور مباراة افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام غدا الجمعه بين منتخبى مصر ونيوزيلندا باستاد مصربالعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع :"نحن على ثقة من أن البعثة المصرية ستُقدم أداءً مشرفاً في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، ونُقدر عالياً التعاون الفرنسي في مجال الرياضة، ونُؤمن بأن هذا التعاون يُساهم في تطوير الرياضة في البلدين".

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، قائلاً:" نتوقع أن تحرز مصر نتائج مميزة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، مؤكداً أن الرياضيين المصريين لديهم القدرة على تحقيق إنجازات مشرفة للبلاد"، مشيراً إلى أن مصر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرياضة، مشيراً إلى أن الدولة تُخصص ميزانيات كبيرة لدعم الرياضيين وتوفير أفضل الظروف لهم.

من جانبه، أشار إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر إلى أن فرنسا تتطلع إلى استضافة دورة ألعاب أولمبية ناجحة تُخلّد في ذاكرة جميع المشاركين، مؤكداً أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان راحة جميع الوفود المشاركة، بما في ذلك البعثة المصرية، ووجه الشكر الى وزير الرياضة المصري على الدعوة الطيبة، مشيداً بالبنية التحتية فى مصر ومنشأتها عامة والرياضية خاصة.

وتحدث السفير الفرنسى عن استضافة أولمبياد باريس فى فرنسا خلال العام الجارى، مشيداً بأداء الرياضيين المصريين في مختلف البطولات.