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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

استجابة لشكاوى المواطنين .. رفع الإشغالات بحي الوراق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشارع الغاز بحي الوراق لرفع كافه الإشغالات والتعديات للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية من الطرق العام حيث تم رفع كافه المخالفات بإجمالي 40 حاله مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري استكمال الحملات.

في نفس الاطار كلف" راشد "رئيس حي جنوب الجيزة بتحسين مستوي النظافة بشارع 6 اكتوبر بساقية مكي وتم الدفع بفرق النظافه ورفع كفاءة المنطقة استجابة لشكاوي المواطنين.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين استجابة لشكاوى الإشغالات والتعديات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنشآت التجارية حي جنوب الجيزة ساقية مكي مواقع التواصل الاجتماعي نظافة 6 أكتوبر