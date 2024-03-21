برلماني: القيادة السياسية تعمل على تعزيز مكانة المرأة فى كل المجالات

أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية اليوم، تسهم في دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكينها اقتصاديًا وحماية انخراطها في المجتمع



وأضاف الرشيدي، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وكذلك الدولة ممثلة في الحكومة تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتعمل على تعزيز مكانتها المجتمعية تمكينًا شاملًا سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية برفع مهارات المرأة في المشروعات والصناعات المطلوبة، يعزز دخولها سوق العمل وتوفير فرص ووظائف مستقبلية، بما يدعم جهود الدولة نحو ضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، قائم على تنمية متكاملة وشاملة للأسرة، والتأكيد على أن المرأة المصرية هي رمز العطاء والكفاح والتضحية.