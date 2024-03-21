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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دول الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده، وذلك في كلمة له بالفيديو أمام قمة زعماء التكتل المنعقدة في بروكسل.

وقال زيلينسكي - في حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس - إنه ينبغي استخدام العوائد والأصول نفسها لدعم القوات الأوكرانية، موضحا أن الجيش الأوكراني يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد دعا - في وقت سابق اليوم - إلى استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 

زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني