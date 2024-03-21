الرئيس الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دول الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده، وذلك في كلمة له بالفيديو أمام قمة زعماء التكتل المنعقدة في بروكسل.

وقال زيلينسكي - في حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس - إنه ينبغي استخدام العوائد والأصول نفسها لدعم القوات الأوكرانية، موضحا أن الجيش الأوكراني يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد دعا - في وقت سابق اليوم - إلى استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.