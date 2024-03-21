الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من غدا وحتى الإثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه مع بدء فصل الربيع أمس 20 مارس 2024، شهدت كافة الأنحاء ارتفاع فى درجات الحرارة، موضحا انه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

واشار الارصاد الي انه بداية من غدا الجمعة إلى يوم الإثنين القادم 25 مارس سيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



واوضحت الارصاد، انه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف،ومن المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ويسود غدا طقس مائل للدفىء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ودافىء علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار علي جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد نشاط رياح عل السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.