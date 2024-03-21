خبير سيارات: توفير الدولار بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية يساهم في خفض الأسعار

قال مصطفي حسين، خبير صناعة السيارات، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعزّز حل أزمة سوق السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة، بشرط ثبات العملة الأجنبية، وتخصيص جزء من “دولارات مشروع رأس الحكمة” لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج وقطع الغيار.

وأضاف حسين لـ"البوابة نيوز"، توفير الدولار بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية، بعد توفير الطرازات وسيصبح المعروض يساوي أو أكثر من الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

وأوضح أن قطاع السيارات استجاب لتأثيرصفقة رأس الحكمة، حيث شهدت السوق انخفاضات في الأسعار سواء من قبل الموزعين أو التجار أولا ثم الوكلاء الذين قام أحدهم بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه.

ولفت إلى أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى تراجع الأوفر برايس على السيارات المتاحة في السوق المصرية، وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية.

وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.