وزارة الشباب تستأنف فعاليات برنامج الأمسيات الرمضانية « رسـولنا قدوة لنا »

استأنفت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، تنفيذ فعاليات برنامج الأمسيات الرمضانية « رسـولنا قدوة لنا »، في نسخته الرابعة بــ 12 محافظة (جنوب سيناء ؛ المنوفية ؛ الفيوم ؛ الجيزة ؛ الإسكندرية ؛ أسيوط ؛ البحيرة ؛ الوادى الجديد ـ أسوان ؛ الشرقية ؛ سوهاج ؛ الإسماعيلية ) ؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومجمل ماجاء في اللقاءات: " كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوةً كاملةً في جميع جوانب سيرته، إيمانيًا وعباديًا وخُلقا وسلوكا وتعاملا مع غيره، وفي جميع أحواله، كانت سيرته مثالية للتطبيق على أرض الواقع، ومؤثرةً في النفوس البشرية؛ فقد اجتمعت فيها صفات الكمال وإيحاءات التأثير البشري، واقترن فيها القول بالعمل، ولا ريب أن القدوة العملية أقوى تأثيرًا في النفوس من الاقتصار على الإيحاء النظري؛ لهذه العلة أرسل الله تعالى الرسل ليخالطهم الناسُ ويقتدوا بهداهم، وأرسل الله سبحانه الرسولَ صلى الله عليه وسلم ليكون للناس أسوةً حسنةً يقتدون به، ويتأسون بسيرته.

وتطرقت اللقاءات إلى إن موضوع القدوة من المواضيع المهمة جدا في حياة البشرية، فالقدوة الحسنة هي الركيزة في المجتمع، وهي عامل التحول السريع الفعال.

وأشاد المشاركون بدور بيت العائلة المصرية نحو زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن.



وفي نهاية الفعاليات ألقى مجموعة من المنشدين مدائح نبوية تحاكي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

وينفذ البرنامج من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني " الادارة العامة للبرلمان " بالتعاون مع بيت العائلة المصرية [ مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية ]، حيث يتم تنفيذ 135 أمسية رمضانية بواقع 5 أمسيات بكل محافظة، بمشاركة 27 ألف من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، اعضاء مراكز الشباب والجامعات المصرية.

ويهدف البرنامج الي نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع اسرته الاخوة، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة، وقتك حياتك.