ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل “عتبات البهجة”





تبدأ أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “عتبات البهجة” بمشاجرة منال "وفاء صادق" مع زوجها عبد البديع "هشام إسماعيل" بسبب غيرتها علية، تتحدث منال مع بهجت "يحيى الفخراني" وتخبره أن زوجها يخونها ويحاول بهجت تهدئتها وصرف الأمر عن ذهنها، يتحدث بهجت مع عبد البديع ويطلب منه ان يراعي مشاعر منال ويغير من معاملة لها.



يحاول تيتا "عنبة" مع فلة "هنادي مهنا" ويخبرها بتركه العمل مع لولا "سما أحمد" وتخبره أنها ارتبطت بحنفي "محسن منصور"، يتعرض تيتا للضرب في الشارع من بعض الشباب مدافعين عن فلة بعد أن ارتفع صوتها على تيتا، تدافع عنه فلة وتخبرهم انه خطيبها.

يحتفل عبد البديع وأولاده بعيد ميلاد منال زوجته ويقدم لها هدية ثمينه ويطلب منها الزواج تأكيدا على زواجهم، تشك منال في السبب وراء الهدية ولكنه يؤكد لها على حبه.



تجلس جميلة "بسنت أبو باشا" مع صديقها ايهاب في سيارته ويراهم محمود "يوسف عثمان"، يخبر بهجت برؤيته لجميلة ولكنه يكذبه ويطرده، يطلب إيهاب من جميلة ان تستلم شحنة مخدرات بدلا منه ويؤكد لها ان الامر بسيط.



أثناء تسليم عمر"خالد شباط" شحنة مخدرات يتفاجئ بوجود الشرطة ولكنهم لا ينتبهون له ويلقون القبض على الشخص الاخر، يتشاجر عمر مع فريد "حازم إيهاب" بسبب ما حدث ويؤكد له فريد انه في أمان.



تشتكي إحدى أولياء الأمور لبهجت من إرتفاع السعر المبالغ فيه للملازم، يحاول عيطة نصيحة زوجته نعناعة والرجوع عن قرار زواج فلة من حنفي وتعايرة نعناعة بقلة حيلته ويؤكد لها انها طماعة.

يطلب بهجت من تيتا مساعدته بشكل سري في أمر يخص جميلة، تجلس جميلة في غرفتها وتتناول من كيس حبوب مجهول الهوية.



تجلس نعناعة "جومانا مراد" مع فلة وتخبرها عن صدق قرار زواجها من حنفي، وتؤكد لها انها اختارت، ويبكون سويًا.