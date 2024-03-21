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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مرصعة بـ3400 حجر ألماس.. تعرف على سعر سيارة ياسين الألفي في "نعمة الأفوكاتو"

نعمة الافوكاتو
نعمة الافوكاتو
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ظهر الفنان عماد زيادة الشهير بشخصية "ياسين الألفي" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" خلال السباق الرمضاني، وهو يقود سيارة ذات ماركة شهيرة ومرصعة بالألماس.

وتنتج الشركة المصنعة لهذة  السيارة ذات الماركة الشهيرة بمواصفات خاصة حسب طلب كل عميل، ويتراوح سعرها بين 700 ألف دولار إلى 800 ألف دولار (من 32 مليونا و900 ألف جنيه إلى 37 مليونا و600 ألف جنيه مصري).

وظهرت السيارة في الحلقة 11 من مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وما لفت نظر المشاهدين هو علامة السيارة على مقدمتها، التى ترتفع اوتوماتيكيا  وهي مرصعة بالألماس، وتحتوي على 3400 حجر بنقاء عالي، ويصعب تحديد سعرها الفعلي.

وهذه السيارة صممت خصيصا له، واستعان بها في المسلسل لتصوير الحلقات. 

نعمة الافوكاتو تعرف على سعر سيارة ياسين الالفى نعمة الافوكاتو