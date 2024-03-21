الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزوّر العائلة الأرثوذكسية

قام الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بزيارة المتروبوليت أنطونيوس الصوري، متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس، وعضو اللّجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثّلًا البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة، وذلك في دار المطرانيّة - زحلة.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.

شارك في اللّقاء أيضًا وفد من كهنة الكنيسة الأرثوذكسيّة.

