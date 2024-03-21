الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني

استهلّ الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي اليوم الثاني من جولته في لبنان، في زيارة إلى البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بطريركيّة السريان الأرثوذكس - العطشانة.
رافق الدكتور" بيلاي"، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.
شارك في اللّقاء أيضًا النائب البطريركي للدراسات السريانيّة المطران سيفيريوس روجيه أخرس، والسكرتير البطريركي المطران أوجين نعمت.