تفاصيل احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي وقرينته (صور)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية حيث بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن دور المرأة المصرية كقائدة في مسيرة تقدم الوطن..وعقب ذلك تم عرض فقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية بأداء المطربة نداء شرارة.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي في كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية أن تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية، فعلى مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسة أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن المرأة كانت ولا تزال دائما عونا للوطن في مختلف مراحل نهضته، معربة عن اعتزازها وفخرها بما تحظى به عظيمات مصر من دعم في ظل قيادة حكيمة تجعل المرأة في قلب كافة خطط وسياسات الدولة

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن المرأة تظل في رحلة الحياة السند الأقوى والشريك الأهم وأنها روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة فهى ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف ونور لا يخبو مهما طال الزمان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تأمين الأسرة و"كبار السن" بواقع 5 مليارات لكل صندوق، قائلا: إن الدولة لن تدخر جهدا لدعم هذه الصناديق"، مؤكدا أن تعظيم موارد هذه الصناديق والحفاظ على أصولها أمر ضروري للغاية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من السيدات المتميزات والنماذج المشرفة من الأمهات المثاليات الفضليات على مستوى الجمهورية خلال احتفالية يوم المرأة المصرية ومنحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية

كما كرم الأم المثالية لإبن من ذوي الهمم، كما قام أيضا بتكريم الأم المثالية البديلة، والأم المثالية الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي من قرى حياة كريمة والأم المثالية من أمهات شهداء الشرطة

و ألقى الرئيس السيسي كلمته أعرب فيها عن تقديره للمرأة المصرية وتضحياتها ودورها الوطني المميز قائلا " إن المرأة المصرية تسجل كل يوم أسمى معاني العطاء و التضحية والكفاءة حفاظا على أسرتها ووطنها".

وأضاف الرئيس السيسي المرأة المصرية محور أساسي للأمن والاستقرار في الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه وهي الشريك المعطاء التي أنجبت وربت وكانت ملهمة وحملت هموم الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة الغالي والنفيث في سبيل رفعة الوطن وسلامته".

ووجه الرئيس السيسي تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح، ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها، فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه.

واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية وجه الرئيس السيسي الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، وتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة مما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل

ووجه الرئيس السيسي أيضا باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة

وشدد الرئيس السيسي على تقديره للمرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوافية، قائلا " خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن، فماضيك حضارة سبقت التاريخ وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمسك المشرقة