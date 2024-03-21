حق عرب الحلقة العاشرة انتحار دينا فؤاد بسبب أحمد العوضي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي أحداثا مثيرة أبرزها محاولة انتحار "حنان" دينا فؤاد بعد قيامها بقطع شرايينها بعدما رفض "عرب" أحمد العوضى الرجوع لها خاصة إن سيرته اصبحت على لسان كل سكان المنطقة التى تسكن فيها.



تضمنت الحلقة محاولات عديدة من حنان الإتصال ب"عرب" الا انه مصر على موقفه ولم يرد عليها بالرغم انه تصدى لاحد السكان بمنطقة حنان والذى تعدى على شقيقها الطفل الصغير لرفضه التلسين على اخته

على صعيد آخر اكتشفت حنان ان والدها على علم بما كانت تفعله زوجته معها من ابتزاز لها وصدمت من صمته وسكوته على افعالها الإجرامية معها

وانتهت الحلقة بذهاب "رباح" وليد فواز لطلب الزواج من حنان مرة أخرى ولكن سرًا، وتفاجىء زوجة والدها بمحاولة إنتحارها وتقطيع شرايين يدها.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.