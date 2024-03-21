حسام موافي يُحذر من تورم عضلة السمانة لمريض السكر.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، من خطورة تورم عضلة السمانة لمريض السكر، مشيرا إلى أن الاستهانة بذلك يسبب مضاعفات كثيرة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامجه الرمضاني رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن تورم عضلة السمانة لمريض السكر، قد يحدث جلطة، مشددا على أهمية التوعية والاهتمام بأخذ العلاج، قائلا:"ممكن يكون في جلطة وريد".

وأشار موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إلى أن السكر من أشهر الأمراض التي تؤثر على وظائف الكلى، لافتا إلى أن السكر يؤثر على الكلى كثير ويحدث جلطات مع التهاب أطراف أعصاب وهبوط في القلب.

