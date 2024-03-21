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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. دورة رمضانية على درع لاعب أحمد رفعت في بورسعيد 

دورة رمضانية على
دورة رمضانية على درع لاعب أحمد رفعت في بورسعيد
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شهد شارع عبادي في حي العرب بمحافظة بورسعيد، دورة رمضانية، اليوم الخميس، في كرة القدم بحضور عدد من قدامى الرياضيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على درع اللاعب أحمد رفعت، نجم النادي المصري السابق ونادي "فيوتشر" الحالي، تحت شعار "يوم الوفاء".

 

ويحصل الفائزون في البطولة على ميداليات ودروع تحمل أسماء: الكابتن أحمد رفعت، والراحل السيد متولي، رئيس النادي المصري الأسبق، والراحل مسعد نور، نجم النادي المصري الأسبق، ومحمد عفيفي، مؤسس أول رابطة جماهيرية للنادي المصري.

وأصيب أحمد رفعت، نجم منتخب مصر، والنادي المصري السابق ونادي "فيوتشر" الحالي، بوعكة صحية، اثر سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري 11 مارس الجاري.

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