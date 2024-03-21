السيطرة على حريق نشب داخل معرض للسلع الغذائية بكفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية، من إخماد حريق محدود نشب داخل إحدى معارض السلع الغذائية التي تم إقامتها بقرية إبيار التابعة للمركز، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من القائمين علي معرض السلع الغذائية بقرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات، بنشوب حريق محدود داخل المعرض، علي الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف.

وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي باقي أجزاء المعرض، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.