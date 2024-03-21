اكتمال القوام الرئيسي لبعثة منتخب تونس

اكتمل عقد بعثة المنتخب التونسي قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام بدءً من غد الجمعة وتستمر حتي 26 مارس الجاري.

ووصل اللاعب إلياس سعد، لمقر إقامة منتخب تونس وذلك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا، وسوف ينتظم في المران الأخير مساء اليوم.

وتقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية.