ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اكتمال القوام الرئيسي لبعثة منتخب تونس

إلياس سعد
إلياس سعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتمل عقد بعثة المنتخب التونسي قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام بدءً من غد الجمعة وتستمر حتي 26 مارس الجاري.
ووصل اللاعب إلياس سعد، لمقر إقامة منتخب تونس وذلك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا، وسوف ينتظم في المران الأخير مساء اليوم.
وتقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية.

المنتخب التونسي بطولة كأس عاصمة مصر إلياس سعد