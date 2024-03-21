آياتا: طلبات إلكترونية لدخول 30 دولة أوروبية بداية من العام الحالي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق مبادرتين جديدتين تتضمنان تغييرا شاملا لإدارة الحدود، ومن شأنهما إحداث تغييرات في الطريقة التي يدخل بها المسافرون إلى 30 دولة أوروبية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الخميس، إن النظام الأوروبي الجديد لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS)، يتضمن منصة بعنوان EES تقوم بتسجيل بيانات جميع الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء المسافرون بدون تأشيرة والمسافرون الذين يحتاجون إلى تأشيرة ويدخلون 29 دولة أوروبية لإقامة قصيرة (حتى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا)، وتجمع منصة EES تفاصيل جوازات سفرهم، بالإضافة إلى المعلومات البيومترية (أي بصمات الأصابع وصورة الوجه)، كما سيتم استبدال ختم جوازات السفر على الحدود بالتسجيل الإلكتروني للدخول والخروج ورفض الدخول، والرد على الطلبات، وستكون EES جاهزة لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2024.

ويعد نظام ETIAS هو شرط دخول جديد للمسافرين بدون تأشيرة الذين يدخلون هذه الدول الأوروبية الثلاثين لإقامة قصيرة (تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا)، وسيحتاج المسافرون إلى التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح عبر الإنترنت قبل رحلتهم، وسيبدأ العمل تجريبيا بنظام ETIAS في الربع الثاني من عام 2025.

وسيضطر المسافرين للوصول إلى المعلومات الرسمية والدقيقة حول ETIAS ومتطلباته حصريًا من خلال موقع ETIAS الرسمي travel-europe.europa.eu/etias ، وتبلغ تكلفة تقديم الطلب 7 يورو، بخلاف التأشيرة، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن عدد متزايد من مواقع ETIAS غير الرسمية والمزيفة، والتي تتظاهر بتقديم معلومات رسمية حول متطلبات السفر القادمة للاتحاد الأوروبي بلغات مختلفة.