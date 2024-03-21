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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

السبت المقبل.. وزير التجارة في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية
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تنظم جامعة النيل الأهلية، فعاليات صالون " النيل "  المنبثق عن الجامعة، والذي يستضيف المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، في حوار مفتوح مع الطلاب حول اهم ملفات الصناعة وآليات ربطها بالتعليم والحديث عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس، بمقر الجامعة بالشيخ زايد.

كما يتطرق حديث وزير التجارة والصناعة، مع عمداء الكليات وطلاب الجامعة ورؤساء المراكز البحثية، إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية في هذا الشأن، وأهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وخريطة دعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة.

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