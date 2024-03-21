محافظ مطروح يؤكد الاهتمام بتطوير التعليم الفني وفتح تخصصات جديدة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حرص المحافظة على الاهتمام بتطوير التعليم الفنى من خلال تأهيل الأيادي والكوادر العاملة بالتخصصات المختلفة والتى تواكب جهود التنمية بالمحافظة وكذلك ادخال تخصصات فنيه جديدة.

وجاء ذلك خلال مناقشة محافظ مطروح جهود تطوير التعليم الفنى بالمحافظة مع ضخ دماء جديدة بعدد من الإدارات التعليمية، وذلك خلال لقائه مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وتم مناقشة تفعيل برتوكول إنشاء فصل تعليم فنى للاستزراع السمكي على مياه الآبار والذى تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة، مع استكمال الإطار النظري للمواد الدراسية واعتماد برنامج تدريبي للمعلمين ليضاف مع فصل التعليم الفنى للزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة بمطروح.

كما تم مناقشة مقترح فتح قسم للمصايد البحرية بمدرسة عبد الرحمن عطية بالنجيلة والتوسع لإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية للصناعات البحرية بتخصصاتها المختلفة؛ بما يواكب جهود تنمية النجيلة والمشروعات القومية التى تتم على أرضها خاصة ميناء جرجوب وخدمة المنطقة بالأيدي العاملة اللازمة.

وفى ذات السياق، وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إجراء حركة تغييرات محدودة بعدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة لضخ دماء جديدة بما يخدم تطوير منظومة التعليم وتطويرها ومواكبة المرحلة الراهنة؛ إذ تم تكليف كلا من أحمد فتح الباب مديرًا لإدارة النجيلة التعليمية، ومحمد صلاح نعيم مديراً لإدارة السلوم التعليمية.