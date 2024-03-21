اليوم.. الغرف السياحية تبدأ تلقي اعتراضات المستبعدين من الانتخابات

بدأت الغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، المطاعم، السلع، الغوص"، اليوم الخميس، في تلقي اعتراضات المنشآت المستبعدة من قائمة المشاركين في الجمعيات العمومية المقبلة، ولمدة 5 أيام.

وكانت الغرف السياحية، قد أعلنت الانتهاء من تنقية الجدول العام للأعضاء الذين لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت الغرف، أنه تم إدراج المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات بعد استبعاد المنشآت التي لا تسدد الاشتراك السنوي للغرفة عن عام 2024 وما قبله من سنوات بعد مطالبتها ومنحها مهلة للسداد.

كما تم عرض جدول الانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لمدة عشرة أيام بدأت من تاريخ الإثنين 2024/3/11 وانتهت في تاريخ 2024/3/20 في مقر الغرف خلال مواعيد العمل الرسمية لشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وبدأت الغرف اليوم في تلقي اعتراضات المنشآت المستبعدة في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الجاري، وتقدم الاعتراضات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية بالدقي، وذلك تمهيدا لعقد الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات في موعد غايته 30 يونيو 2024.

وبحسب اللائحة التنفيذية، يحدد مجلس إدارة الغرفة رسوم الاشتراك بما لا يقل عن ألف جنيه وما لا يزيد عن مليون جنيه، ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص او تثبت عضويتها إلا بعد سداد الاشتراك السنوي أو الأقساط، كما يترتب على عدم سداد الاشتراك عدم منح المنشأة ترخيص مزاولة المهنة كما تستبعد من القيد في جدول اعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة في اعمال الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

ونصت المادة 20 من اللائحة على أنه يشكل مجلس الإدارة لجنة فنية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومندوبي الاتحاد.