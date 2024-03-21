أحلام زيدان تتبخر على أعتاب رئيس الاتحاد الفرنسي

تبخرت أحلام زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، أحلامه بقيادة المنتخب الفرنسى بعدما أكد رئيس الاتحاد الفرنسى أن ديشامب باقى فى منصبه حتى نهاية عقده.



ففى حوار صحفى لفيليب دياللو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أكد فيه عن عدم الإطاحة بديدييه ديشامب المدير الفنى للديوك في الصيف المقبل، حتى ولو ساءت نتائج المنتخب في يورو 2024 حيث قال دياللو في حواره الذى أجراه مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "لا تساورني أي شكوك تجاه ديشامب، ولن أصدر أي أحكام مسبقة، فالتركيز حاليا على تهيئة أفضل الظروف المناسبة لديشامب واللاعبين ليعبر الفريق عن نفسه بقوة".

واكد على : "نحن أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب ألا نعطل آلة الانتصارات".



وعن آمال زيدان فى قيادة المنتخب الفرنسي، قال دياللو: "زيدان أحد رموز الكرة الفرنسية، ونكن له التقدير والامتنان الكبير لما قدمه للشعب الفرنسي".



وأنهى حديثه قائلاً:: "ولكن لدينا حاليا أفضل مدير فني في الكرة الفرنسية وباق في منصبه حتى 2026".



جدير بالذكر أن زيدان رفض العمل فى اى نادى او منتخب منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد في صيف 2021، وسط تقارير تؤكد انتظاره لتدريب منتخب فرنسا.

