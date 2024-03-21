القومي للمرأة: الإرادة السياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تطور أحلام المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، وأن المرأة أصبحت تحلم بالمزيد من المناصب الوزارية، وزيادة في التمكين الاقتصادي داخل سوق العمل.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، أن الإرادة السياسية أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين المرأة المصرية، لافتة إلى أننا بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الجميع يحلم بمليون نورة، وفقا لمبادرة نورة التي تم إطلاقها في المحافظات.

وفي سياق آخر، أشارت إلى أن المحروسة ستظل أرض الوطن وبيت المحتاج، ونقول لنساء وأطفال غزة في فلسطين الحبيبة الجبر من الله إذا جاء تأخر، لا يأتي عاديًا ولكن يأتي مزلزل وقالب.