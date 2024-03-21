قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتهم العسكرية في قمة بروكسل

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة اليوم الخميس لمناقشة سبل تعزيز دعم أوكرانيا التي تعاني نقصًا في العديد والذخيرة، وتعزيز القدرات العسكرية لبلادهم لمواجهة روسيا بقيادة فلاديمير بوتين، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة بعد عامين من بدء غزوه أوكرانيا.

كما تواجه أوكرانيا معاناة من نقص الذخيرة، خاصة مع تعليق الدعم الأمريكي بسبب الخلافات السياسية داخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين.

حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن "استسلام أوكرانيا سيؤدي إلى تنصيب نظام صوري في كييف وسحق الشعب الأوكراني، ووصول الجيش الروسي إلى حدودنا دون توقف".

بعد فوزه بولاية جديدة، يرى بوتين أن ما تحققه روسيا داخليًا هو "مقدمة" للانتصار في أوكرانيا.

في ظل تعليق حزمة المساعدات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، سيبحث القادة الأوروبيون إمكانية استخدام العائدات من الأصول الروسية المجمّدة (200 مليار يورو) لتمويل دعم كييف عسكريًا. ستوفر هذه الخطوة 3 مليارات يورو سنويًا، ويمكن أن تبدأ صرف الأموال من يوليو إذا وافقت الدول الأعضاء.

وتضاف هذه المبالغ إلى أكثر من 33 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا عسكريًا منذ بدء الغزو الروسي.

في حين يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تعزيز صناعاته العسكرية والدفاعية لتوفير مساعدات إضافية لأوكرانيا وتعزيز دفاعاته الخاصة، لم يفِ الاتحاد الأوروبي بتعهده بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول مارس الحالي.

اقترحت فرنسا وإستونيا وبولندا الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق الدفاعي، لكن غالبية الدول الأعضاء، وفي مقدمهم ألمانيا، لا تحبّذ هذا الطرح.

ومن المتوقع أن يدفع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتجاه موقف موحد بشأن الحرب في قطاع غزة، تؤيد غالبية الدول الأعضاء الدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية" وتحذير إسرائيل من شنّ أي عملية برية على مدينة رفح.

من المنتظر أيضًا أن يمنح قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل.