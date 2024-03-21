نجل ملك تايلاند يعود إلى البلاد بعد 3 عقود.. ماذا يعني ذلك؟

عاد فاخاريسورن فيفاتشاراوونجسي، نجل ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد غياب 3 عقود، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

حصل فاخاريسورن، الأمير السابق الذي غادر تايلاند بعد طلاق والديه في عام 1996 ويعيش في نيويورك، على بطاقة هوية صادرة عن الحكومة وجواز سفر تايلاندي، واستخدم جواز السفر الجديد في زيارته الثالثة للبلاد خلال سبعة أشهر.

وقال فاخاريسورن، في مقابلة مع الصحيفة، إن زياراته شخصية وأنه ليست لديه أجندة معينة.

أثارت زيارة فاخاريسورن الأولى التي قام بها في أغسطس الماضي، والتي رافقه فيها شقيقه الأصغر، تكهنات حول خط الخلافة في النظام الملكي التايلاندي.

ولم يعين الملك فاجيرالونجكورن، البالغ من العمر 71 عاما، وريثا للعرش منذ أن تبوأ عرش البلاد في عام 2016.

يُعدّ عودة فاخاريسورن تطورًا هامًا في النظام الملكي التايلاندي، ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيلعب دورًا في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن عودة فاخاريسورن تأتي في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الملكي في تايلاند خلال العام الماضي.

ويُتوقع أن تُثير عودة فاخاريسورن المزيد من الجدل حول النظام الملكي ودوره في المجتمع التايلاندي.