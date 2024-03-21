محافظ القليوبية يعقد اجتماعا للاستفادة من الأراضي غير المستغلة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري، لتطوير عدد من المناطق بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات أهمها تطوير قرية مرجانة، والتي تقع على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطا، وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي، وكذا تطوير أرض الكامب بجوار كوبري محمد علي والتي تقع على مساحة 7000 متر على فرع دمياط ليتم استغلال تلك المنطقة لعمل موقف عمومي ولعمل مشروعات استثمارية لخدمة المحافظة وأبنائها.

وأيضًا تطوير بعض المناطق الأخرى منها الترعة البولاقية، بالإضافة إلى عمل مشروعات ومحلات للشباب على ترعة الساحل بحي غرب، بالإضافة إلى عمل رفع مساحي من قبل الشبكات الأرضية لأراضي هندسة ري بنها وهندسة ري قليوب ليتم طرحها وعمل مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، صرح "الهجان" بأن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.