المشدد 10 سنوات لمتهمين في حيازة الأستروكس بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات فى الاتجار بالمخدرات، بمنطقة الشرابية.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين، عاطلان ولهما معلومات جنائية ومسجل خطر، مستقلان سيارة قيادة وملك الأول المتهم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمنطقة الشرابية وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر وزنت كيلو جرام مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، 4 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.