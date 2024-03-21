ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمتهمين في حيازة الأستروكس بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات فى الاتجار بالمخدرات، بمنطقة الشرابية.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين، عاطلان ولهما معلومات جنائية ومسجل خطر، مستقلان سيارة قيادة وملك الأول المتهم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمنطقة الشرابية وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر وزنت كيلو جرام مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، 4 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة مكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية 10 سنوات اتجار بالمخدرات السجن المشدد السيارة الغير مشروع