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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القاهرة لمناقشة حلول الأزمة في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، اليوم الخميس، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن المقرر أن يعقد الوزير الأمريكي اجتماعًا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لمناقشة التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب خلال زيارته الحالية للقاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة اجتماعًا يضم وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه من مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل غدا الجمعة في إطار جولته بالشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون مسألة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من بين الملفات التي سيناقشها وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي. ومن المقرر أيضا بحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

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