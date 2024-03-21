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الخميس 21 مارس 2024
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فضائيات

أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية خلقت مناخًا يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات

مؤشرات الاقتصاد
مؤشرات الاقتصاد
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قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية خلقت مناخا يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، متابعا أن توقيت إعلان الحزمة الاجتماعية مهم للغاية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن جهود الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي خلقت وضعا مميزا داخل البلاد على مستوى الاستثمارات وزيادة تدفقها منذ عام 2021، مشيرا إلى أن الصفقات التي طرحتها الدولة مؤخرا في ظل تغير الايديولوجية  وتبني وشيقة ملكية الدولة أتاحت المجال أمام القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات.

وتابع الخبير الاقتصادي أن تطوير البنية التحتية وتوفير المناخ الأمني الجيد أسهم في تهيئة المناخ أمام جذب الاستثمارات للداخل المصري.

 

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