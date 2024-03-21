أصول البنك المركزي ترتفع إلى 5.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أصول البنك لتسجل 5.182 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 5.107 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن تسجيل مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 22.641 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمته في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 47.821 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت أرصدة الذهب بالبنك المركزي نحو 256.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 257.018 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وبلغت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي نحو 12.938 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 22.886 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.